'Kafama silah dayayıp altınlarımı çaldılar' diye gözyaşı dökmüştü! Gerçek bambaşka çıktı

30 Aralık 2024 10:52 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 10:53

Hatay'da , evine giren iki hırsızın kafasına silah dayayarak altınlarını çaldığını gözyaşları içinde anlatan kadın Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Ancak polisin başlattığı soruşturma, olayın ardındaki büyük yalanı ortaya çıkardı. İşte detaylar...

Bir tuhaf hırsızlık! Soymak için girdiği bankada TikTok'tan canlı yayın açtı

Bir tuhaf hırsızlık! Soymak için girdiği bankada TikTok'tan canlı yayın açtı



Hatay'da geçtiğimiz günlerde evine giren hırsızların kafasına silah dayayarak 2 bileziğini çaldığını iddia eden kadın sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma, olayın ardındaki bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı.

"KAFAMA SİLA DAYADILAR" DEMİŞTİ

Türkiye'nin olay Sarımazı Mahallesi Göktürk Sokak'ta bulunan müstakil evde gerçekleşmişti. A.K. iimli kadın eşi H.K.'nın balkonda olduğu esnada eve giren 2 şahsın kafasına silah dayayarak 2 adet bileziğini çalarak kaçtığı iddiasıyla polise ihbarda bulunmuştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri soruşturma başlatırken, yaşlı kadın, basın mensuplarına verdiği röportajda gözyaşlarına boğularak, hırsızların ev hayaliyle biriktirdikleri parayı çaldığını söylemişti. Ancak polis yaptığı soruşturma neticesinde yaşlı kadının anlattığı senaryonun tamamen kurmaca olduğunu ortaya çıkardı.

ALTINLARI, KUMAR BORCU OLAN OĞLUNA VERMİŞ

Hırsızlık büro amirliği ekipleri, A.K. ile yaptıkları görüşmeler neticesinde yaşlı kadından, bilezikleri 2 ay önce kumar oynayan ve borçlanarak bunalıma giren oğluna verdiği itirafını aldı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hatay Valiliği de konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada yaşlı kadının itirafına yer vererek "Yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nın bunalımda olduğunu, kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayının gerçekleşmediğini beyan etmiştir" bilgisini paylaştı.

Olayın ardından yaşlı kadın hakkında işlem başlatıldı.