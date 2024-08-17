Kafede oturanlar neye uğradığını şaşırdı! Silahla herkese ateş etti!

17 Ağustos 2024 04:47 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 04:51

Batman Kültür Mahallesi’ndeki bir bir kafeteryanın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahından çıkan kurşunlar içeride oturan bir kişiye isabet etti ayrıca kırılan camların isabet ettiği bir kişi de olmak üzere 2 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

KAMERAYA YANSIDI

İş yerine sapılan silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda işyeri önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi belinden çıkardığı silahla içeride oturanların üzerine doğru ateş açtığı, bununla birlikte iş yerinin camları parçalanırken içerideki vatandaşların kaçışması güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.