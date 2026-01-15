Kağıthane'de silahlı saldırı! Araç adeta delik deşik oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi ya da kişile tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateşte kurşunların hedefi olan araçtaki 1 kişi ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ederken saldırıya uğrayan kişinin ölüm haberi geldi.