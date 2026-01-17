Kağıthane'deki kanlı saldırıda sıcak gelişme! 3 şüpheli gözaltına alındı

Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'un Kağıthane ilçesinde korkunç bir olay meydana gelmişti. Park halindeki araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

25 yaşındaki Tunçel'in ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayında sıcak bir gelişme yaşandı.

Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, saldırıyla ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.