Kağıthane'deki kanlı saldırıda sıcak gelişme! 3 şüpheli gözaltına alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Geçtiğimiz perşembe günü İstanbul'un Kağıthane ilçesinde korkunç bir olay meydana gelmişti. Park halindeki araca kimliği belirsiz 2 şüpheli tarafından otomatik silahla saldırı düzenlenmişti. 40'a yakın kurşunun isabet ettiği otomobilin sürücüsü Burak Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
25 yaşındaki Tunçel'in ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayında sıcak bir gelişme yaşandı.
Olay sonrası polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, saldırıyla ilgili olarak şüphelilerle birlikte hareket eden 3 şahıs yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.