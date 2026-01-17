Bungalov havuzunda dehşet! Genç kadının cansız bedeni bulundu

Serdivan Göl Park'ta bulunan bungalovda korku dolu anlar yaşandı. A.D.B. ile Ecem Nazlı Ünlütürk birlikte havuza girdi. A.D.B. bir süre sonra havuzdan çıksa da Ünlütürk 10 dakika geçmesine tüm seslenmeleri cevapsız bıraktı. Panikle havuza giden A.D.B. Ünlütürk'ü havuzda hareketsiz halde gördü.

YARA VE DARP İZ BULUNMADI

Genç kadını havuzda hareketsiz halde gören A.D.B., durumu fark ederek Ünlütürk'ü havuzdan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde Ünlütürk'ün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmazken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.