Kahraman Türk askeri 17 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

10 May 2024 11:59 - Güncelleme : 10 May 2024 12:10

Türk askeri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Pençe-Kilit Operasyonu ve Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde çok sayıda PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Kahraman Mehmetçiğin teröristlere karşı yaptığı yeni operasyonun bilgilerini paylaştı.

MSB SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."