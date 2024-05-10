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Kahraman Türk askeri 17 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 May 2024 11:59 - Güncelleme : 10 May 2024 12:10

Milli Savunma Bakanlığı Kahraman Mehmetçiğin Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 10, Barış Pınarı bölgelerinde ise 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Türk askeri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Pençe-Kilit Operasyonu ve Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde çok sayıda PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk askeri 17 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığı Kahraman Mehmetçiğin teröristlere karşı yaptığı yeni operasyonun bilgilerini paylaştı.

Kahraman Türk askeri 17 PKK'lıyı etkisiz hale getirdi - 2. Resim

MSB SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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