MSB paylaştı, beğeni yağmuruna tutuldu: Zoru başarırlar, imkânsız zaman alır
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 May 2024 11:04 - Güncelleme : 10 May 2024 11:14
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Zoru başarırlar, imkânsız zaman alır! Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı!" notunu düşerek yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından "Zoru başarırlar, imkânsız zaman alır! Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı!" notu düşerek bir video paylaştı.
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MSB'nin yaptığı paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı. Sosyal medya kullanıcıları, Özel Kuvvet Komutanlığı’nın tatbikatından kesitlerin yer verildiği klibi beğeni yağmuruna tuttu.
Kaynak: tgrthaber.com