Son dakika! Jetler PKK'lıları inlerinde vurdu: Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 terörist öldürüldü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 May 2024 16:58 - Güncelleme : 06 May 2024 17:15
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekatı ile öldürüldüğünü duyurdu.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı