Kahramanmaraş, Denizli, Muğla ve İzmir'de orman yangınları! 2 ilde ekiplerin mücadelesi sürüyor

31 Temmuz 2024 01:50 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 02:26

Türkiye'nin yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Kahramanmaraş, Denizli, Muğla ve İzmir'den yangın haberleri geldi.

İZMİR

İzmir'in Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinin Yenidemir Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.

50 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağıyla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar 5 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.

ASKERLER DESTEK VERİYOR

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek veriyor. Bir komando bölüğü, 8 asayiş, 5 trafik timi ve 48 güvenlik korucusu müdahale çalışmalarına destek veriyor. Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara da bilgilendirme çalışması yapıyor.

DENİZLİ'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Somak ile Karabedirler mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangının kontrol altına alınabilmesi için Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleye daha sonra Antalya'dan desteğe gelen ikinci helikopter de katıldı. Her iki helikopter de havanın kararmasına kadar defalarca sorti yaparak yangının büyümesini önledi.

MUĞLA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının ardından bölgede inceleme yaptı.