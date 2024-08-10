Kahramanmaraş deprem felaketinde kaybettiği annesinden son hatıra! Yürek burkan paylaşım için seferber oldular

10 Ağustos 2024 09:18 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 09:22

Annesinden hatıra olarak kalan yüzüğü kaybeden Zehra Alın, sosyal medyada yaşadıklarını anlatan bir paylaşım da bulundu.

Zehra Alın, asrın felaketinde annesi Cemile Alın'ı ve babası Tuncay Alın'ı kaybetmişti.

Kendisi enkazdan sağ olarak çıkarılan genç kızın annesinden geriye kalan tek varlığı olan yüzüğüyse geçtiğimiz günlerde tatil için geldiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde sahil mevkiinde kayboldu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREM FELAKETİNDE KAYBETTİĞİ ANNESİNDEN SON HATIRA!

Genç kızın sosyal medya paylaşımından sonra bölgedeki iki belediye başkanı da sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Ekipler yüzüğü bulabilmek için sahilde dedektörle arama yaparken dalgıç adamlarda denizde arama yapıyor.

"ANNEMDEN KALAN SON HATIRA!"

Asrın felaketine ailesiyle birlikte Kırıkhan ilçesinde yakalandığını dile getiren 32 yaşındaki Zehra Alın, “Öğretmenim İstanbul'a atanmıştım. 6 Şubat depreminde buradaydım, atandıktan sonraki evime ilk gelişimdi okullar tatil olmuştu, ben de annemin ve babamın yanına gelmiştim. Aile evinde yakalandım depreme. Depremin olduğu gün İstanbul'a uçağım vardı, deprem pazar günü oldu ve pazartesi okullar açılıyordu. Ben de son gün almıştım biletimi fakat havalimanına gittikten sonra iptal oldu biletim. İstanbul'da hava çok kötüymüş sanırım o zaman eve tekrar geri döndüm. Annem açtı kapıyı öyle bir gülüşmüştük. Annem de hayırlısı olsun falan dedi sonra geçtik uyumak için deprem böyle gerçekleşti. Depremden çok etkilenmeyen çevremizde oturan insanlar geldiler ve onları çok sonra çıkardık. Babaannem de alt kattaydı ben annemi de babamı da babaannemi de hepsini orda kaybettim. Sadece ben çıktım oradan. Annemden kalan yüzüğü kaybetme talihsizliğini de tatil için geldiğim Arsuz'da yaşadım ve yüzük kayboldu” dedi.

BAŞKANLAR HAREKETE GEÇTİ!

Sosyal medya üzerinden yapılan yürek burkan paylaşıma Hatay Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, “Ben canlarımızın bizim üzerimizde bıraktığı hatıraya sahip çıkmak adına Zehra kardeşimizin kaybettiği yüzüğü Arsuz belediyesi olarak çok önemsiyoruz. Anısı çok kıymetli olan bu yüzüğü sahibine kavuşturmak adına Arsuz belediyesi olarak bütün ekip sahilde detektörle yüzüğü aramaktayız. Aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızın da duyarlı yaklaşımından ötürü teşekkürümü dile getirmek isterim. Onların da dalgıç adamları yüzüğü bulmak adına yoğun bir çaba harcıyor. İnşallah bir nebze de olsa Zehra kardeşimizin anısına sahip çıkar ona destek oluruz birazcık olsun acılarını dindirmiş oluruz, tekrar hepimize geçmiş olsun. Zehra kardeşimizin yanında olduğumuzu bilmesini isteriz” İfadelerini kullandı.