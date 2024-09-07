Kahramanmaraş depremi sonrası uzman isimden korkutan uyarı: Bu beklediğimiz artçı değil, 6,6 büyüklüğünde deprem olacak

07 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 12:19

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından uzmanlardan kritik uyarılar geldi. Bölgede beklenen artçı depremin henüz meydana gelmediğini söyleyen Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, 6 ile 6,6 büyüklüğünde bir artçı deprem olabileceğine dikkat çekti.

6 Şubat 2023'teki 7,7 ve 7,6'lık depremlerle asrın felaketini yaşayan Kahramanmaraş beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bu sabah deprem paniği yaşandı. Saat 09.02'de 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09.30 sıralarında 5 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK

Merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğündeki deprem; Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay gibi çevre illerden de hissedildi. Büyük paniğe neden olan depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) açıklama geldi. Bölgeden olumsuz ihbar gelmediğini bildiren AFAD, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası uzmanlardan da peş peşe uyarılarda bulundu. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HAREKET EDEN BLOK HENÜZ YERİNE OTURMADI"

Kahmaranmaraş'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin artçı bir deprem olduğunu söyleyen Melih Baki, " Hareket eden Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl arasındaki 2. blok yerine oturmadı. Bu blok yerine oturuncaya kadar artçılar devam edecek" dedi.

"6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Beklenen artçı depremin henüz meydana gelmediğini belirten Baki, "7,7 ve 7,6’lık depremlerin artçısı 6 büyüklüğünde bir depremdir. 6 ile 6,6 arasında büyüklüğünde bir deprem meydana gelirse o bölge uzun bir süre rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı. Her durumuna hazırlıklı olunması gerektiğini ifade eden Baki, önlemlerin alınmasını istedi.