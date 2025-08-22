Kahramanmaraş depremini tahmin etmişti! Serkan İçelli Buğdaylı fayını işaret edip uyardı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlçede paniğe neden olan sarsıntı sonrası deprem uzmanı Serkan İçelli'den bir açıklama geldi. Buğdaylı fayına dikkat çeken İçelli önemli uyarılarda bulundu.

"5.6 VE 5.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETMESİ MUHTEMELDİR"

18 Nisan 2024'te 4 büyüklüğünde iki farklı depremin olduğunu ifade eden İçelli, "Bu fay daha sonra 5.6'lık bir deprem üretti. Bu depremlerin ardından yine arka arkaya 5 tane 4'lük deprem olmuştu. Önceki gün akşam yaşadığımız 4.2'lik deprem sürpriz değildi. Gelmesi gereken artçı yerleşmelerden bir tanesiydi. Orası yaklaşık 25 kilometredir. Bu fayın 10 kilometre kadarı yırtıldı. Yine aynı büyüklükte bu fayın rahatlaması için 5.6 ve 5.8 büyüklüğünde deprem üretmesi muhtemeldir. O bölgede aynı büyüklükte bir deprem oradaki yorgun binalarda ve yapılarda yıkımlar yapabilir. Özellikle iç Anadolu'da yıkım eşiğimiz 5.5 büyüklüğündedir. Yani 5.5 büyüklüğünün üstündeki depremler köy yerlerinde, mezralarda ve kırsal kesimde yıkımlar yapabiliyor" dedi.

"BUĞDAYLI FAYINDA YAKLAŞIK 8-10 KİLOMETRELİK YIRTILMAYAN KISMI KALDI"

Buğdaylı fayı ile ilgili uyaran İçelli, "Geçen sene 6 tane deprem yaşamışız. Bir tane ise aynı noktada bu depremlerin büyüğünü yaşamışız. Aynı nokta üzerinde aynı büyüklükte depremler olacaktır. Çünkü tektonizma çalışıyor. Buğdaylı fayında yaklaşık 8-10 kilometrelik yırtılmayan kısmı kaldı. Bu da maksimum 5.8'leri üretebilir. Bu da çevrede yine yıkım yapabilir. Sivas'ta depremi 80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen biz de hissettik. Sivas, Amasya, Tokat ve Kayseri çevremizde büyük faylarımız var. Bugün olmasa da bu faylar deprem üretecektir. Orta büyüklükteki 5.0'lık ve 5.5'lik depremler hiç haber vermeden bir gece ansızın yakalar. Yıkmaz ama korkarız" diye konuştu.