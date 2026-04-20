Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Turan Akpınar atandı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Turan Akpınar atandı. Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan saldırıya ilişkin idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alınmasının ardından yeni görevlendirme yapıldı.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Turan Akpınar atandı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 19:57

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar öğretmenlik ve yöneticilik yapan Turan Akpınar, Bingöl, İstanbul, Zonguldak, Sivas, Adana ve Ankara'da edindiği tecrübelerin ardından Kahramanmaraş'ta görev yapacak.

Yeni İl Müdürü Akpınar, Kahramanmaraş'ta eğitimin önemine dikkat çekerek eğitime erişimin artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve altyapının güçlendirilmesi hedeflerini belirtti.
Akpınar, göreve başlarken kentte yaşanan elim olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anarak yaralı öğrencilere acil şifalar diledi.
Eğitimde başarı için tüm paydaşlarla birlikte hareket edileceğini ve öğretmenler, veliler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle önemli adımlar atılacağını ifade etti.
YENİ MÜDÜR AKPINAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Yeni İl Müdürü Akpınar, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta eğitimin önemine dikkat çekerek, eğitime erişimin artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve altyapının güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Göreve başlarken kentte yaşanan elim olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencileri anan Akpınar, yaralı öğrencilere de acil şifalar diledi. Eğitimde başarı için tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceklerini kaydeden Akpınar, öğretmenler başta olmak üzere veliler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle eğitim alanında önemli adımlar atılacağını ifade etti.

