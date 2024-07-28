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Kahramanmaraş sabah saatlerinde sallandı! AFAD'tan ilk veriler geldi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
28 Temmuz 2024 06:36 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 06:38
Kahramanmaraş sabah saatlerinde sallandı! AFAD&#039;tan ilk veriler geldi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi sabah saatlerinde 3,3 büyüklüğünde depremle sallandı.

Artçı depremler Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Kahramanmaraş'ta, 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan alınan bilgilere göre, merkez üssü Ekinözü olan deprem saat 06.23 sularında hissedildi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

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Kaynak: TGRT Haber
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