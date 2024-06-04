Kahramanmaraş sallandı! Son dakika deprem

04 Haziran 2024 13:27 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:02

Naci Görür’den moloz uyarısı: Deprem olduğu zaman çok geç!

Naci Görür’den moloz uyarısı: Deprem olduğu zaman çok geç!

Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. Öğle saatlerin Kahramanmaraş 3,0 ile sallandı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliğinin ise 5.0 kilometre olduğu kaydedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...