Kahramanmaraş sallandı! Son dakika deprem
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
04 Haziran 2024 13:27 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 14:02
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5.0 kilometre altında gerçekleşti.
Asrın felaketinin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen sarsıntılar büyük tedirginliğe neden oluyor. Öğle saatlerin Kahramanmaraş 3,0 ile sallandı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Depremin derinliğinin ise 5.0 kilometre olduğu kaydedildi.
SON DEPREMLER...
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com