Kahramanmaraş ve Malatya'da eğitime ara: Okullar 6 Şubat'ta tatil

03 Şubat 2025 19:05 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 20:02

Kahramanmaraş ve Malatya Valilikleri, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümünde anma etkinlikleri ve yoğunluk nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Kahramanmaraş ve Malatya Valilikleri, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ikinci yıl dönümünde, şehir genelindeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu. Anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların anma etkinliklerine rahatça katılabilmesi için bu kararın alındığı vurgulandı. Ancak sağlık, ulaşım ve güvenlik gibi kritik alanlarda hizmetin aksamaması adına ilgili birimlerde asgari düzeyde personelin görev başında olacağı ifade edildi.

Malatya Valiliği de benzer bir açıklama yaparak, 6 Şubat’ta il genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildiğini ve kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler, 6 Şubat 2023'te büyük yıkıma ve binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olmuştu. Depremin ikinci yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi bekleniyor.