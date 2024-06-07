Kahramanmaraş yine sallandı, AFAD'tan açıklama geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 02:50 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 02:53
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye'de gece saatlerinde peş peşe artçı depremler meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi 3,5 büyüklüğünde depremle sallandı.
AFAD'TAN AÇIKLAMA
AFAD verilerine göre gece saat 02.37'de yaşanan depremin derinliği 6.77 kilometre olarak kaydedildi.
Öte yandan Bingöl'de de saat 01.09 sularında 3,4 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Kaynak: TGRT Haber