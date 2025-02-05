Kahramanmaraş’ta 110 saat sonra gelen mucize: Hayata yeniden doğdum!

05 Şubat 2025 22:15 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 22:20

Kahramanmaraş'ta yaşanan yıkıcı deprem felaketinin ardından, enkaz altından sağ olarak kurtarılan vatandaşların hikayeleri bir sembol haline geliyor. Depremden, 110 saat sonra enkazdan çıkarılan Halil Korkmaz'ın, kendisini kurtaran ekiple yeniden bir araya gelmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu…

Kahramanmaraşlı depremzede Halil Korkmaz, kendisini 110 saat sonra enkazdan kurtaran görevliyle görüştü. Korkmaz görüşmede, “Sizin beni kurtardığınız an, hayata yeniden doğduğum andı. Allah hepinize uzun ömürler versin” dedi.

ÜNİVERSİTE PERSONELİ KURTARDI

6 Şubat 2023'teki depremlerde enkazdan 110 saat sonra çıkarılan Halil Korkmaz, kendisini kurtaran Karabük Üniversitesi personeliyle görüntülü görüştü. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Halil Korkmaz, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazından Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personelince kurtarıldı.

“HAYATA YENİDEN DOĞDUĞUM ANDI”

Korkmaz depremin 2. yılında Daire Başkanlığı personeli Emrullah Bingöl ile görüntülü aramayla görüştü. Görüşmede Korkmaz, "Enkaz altındayken sesimi kimseye duyuramıyordum ama ayak seslerini duydukça umutlanıyordum. Sizin beni kurtardığınız an, hayata yeniden doğduğum andı. Allah hepinize uzun ömürler versin." ifadesini kullandı.

“HEPİMİZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDUK”

Bingöl de "Halil amcaya ulaştığımız an hepimiz için bir mucizeydi. O an onu nasıl çıkardığımızı hatırlamıyorum ama başardığımızda hepimiz gözyaşlarına boğulduk. Aradan geçen 2 yıla rağmen hala iletişim halindeyiz, bu bağ bizim için çok kıymetli." diye konuştu.