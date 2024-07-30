Kahramanmaraş'ta 80 hektar küle dönmüştü! Şaka yapacağız derken ormanı yakmışlar

Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.

18 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 28 Temmuz Pazar günü Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edilmişti.

200 PERSONEL KATILDI

200 personel, 60 araçla yangını söndürmek için başlatılan çalışmalara, 6 helikopter ile 2 uçak da havadan destek vermişti.

Rüzgar ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği yangın, dün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı.