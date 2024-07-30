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Kahramanmaraş'ta 80 hektar küle dönmüştü! Şaka yapacağız derken ormanı yakmışlar

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Temmuz 2024 12:22 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:23

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki orman yangının çıkış nedeni 'pes' dedirtti. 80 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği öğrenildi.

Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı'nda önceki gün çıkan orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. Alevlere müdahale sırasında bir personel de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta 80 hektar küle dönmüştü! Şaka yaparken ormanı yakmışlar - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yangına ilişkin soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, yangına sebep olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki M.S. gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta 80 hektar küle dönmüştü! Şaka yaparken ormanı yakmışlar - 2. Resim

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta 80 hektar küle dönmüştü! Şaka yaparken ormanı yakmışlar - 3. Resim

TORPİL PATLATMIŞLAR

Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta 80 hektar küle dönmüştü! Şaka yaparken ormanı yakmışlar - 4. Resim

18 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 28 Temmuz Pazar günü Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edilmişti.

Kahramanmaraş'ta 80 hektar küle dönmüştü! Şaka yaparken ormanı yakmışlar - 5. Resim

200 PERSONEL KATILDI

200 personel, 60 araçla yangını söndürmek için başlatılan çalışmalara, 6 helikopter ile 2 uçak da havadan destek vermişti.

Rüzgar ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği yangın, dün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınmıştı.

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Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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