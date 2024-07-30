Kahramanmaraş'ta 80 hektar küle dönmüştü! Şaka yapacağız derken ormanı yakmışlar
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki orman yangının çıkış nedeni 'pes' dedirtti. 80 hektarlık alanda etkili olan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm" dediği öğrenildi.
Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı'nda önceki gün çıkan orman yangını, 18 saatte kontrol altına alındı.
Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan zarar gördü. Alevlere müdahale sırasında bir personel de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı yangına ilişkin soruşturma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, yangına sebep olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki M.S. gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adliyeye sevk edilen zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TORPİL PATLATMIŞLAR
Zanlının ifadesinde, orman yangınını kasten çıkarmadığını iddia ederek, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." dediği öğrenildi.
18 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 28 Temmuz Pazar günü Suçatı Mahallesi Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.
İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edilmişti.
200 PERSONEL KATILDI
200 personel, 60 araçla yangını söndürmek için başlatılan çalışmalara, 6 helikopter ile 2 uçak da havadan destek vermişti.
Rüzgar ve arazi şartları nedeniyle ekiplerin güçlük çektiği yangın, dün saat 07.30 sıralarında kontrol altına alınmıştı.
Yangında ilk belirlemelere göre 80 hektarlık alan yandı.