Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapılarak 8 metreden düşen kişiden acı haber!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
15 Temmuz 2024 23:51 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 23:56
Kahramanmaraş'ta üzücü bir olay meydana geldi. Çıktığı elektrik direğinde elektrik akımına kapılarak 8 metreden düşen zihinsel engelli bir kişi yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti. Kırsal Çiçek Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Seçkin Şahin, evinin yanındaki elektrik direğine çıktı.
8 METREDEN DÜŞTÜ
Şahin'i tüm çabalara rağmen direkten indiremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince merdiven uzatıldığı sırada akıma kapılan Şahin, 8 metre yükseklikten düştü.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şahin'in cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı