Kahramanmaraş’ta elektrik akımına kapılarak 8 metreden düşen kişiden acı haber!

15 Temmuz 2024 23:51 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 23:56

Ermenistan ve ABD’den ortak tatbikat: Eagle Partner 2024

Ermenistan ve ABD’den ortak tatbikat: Eagle Partner 2024

Donald Trump'ın adaylığı resmen kesinleşti! Cumhuriyetçi Parti ilan etti

Donald Trump'ın adaylığı resmen kesinleşti! Cumhuriyetçi Parti ilan etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti. Kırsal Çiçek Mahallesi'nde yaşayan ve zihinsel engelli olduğu belirtilen Seçkin Şahin, evinin yanındaki elektrik direğine çıktı.

8 METREDEN DÜŞTÜ

Şahin'i tüm çabalara rağmen direkten indiremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince merdiven uzatıldığı sırada akıma kapılan Şahin, 8 metre yükseklikten düştü.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Şahin'in cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.