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Kahramanmaraş'ta fabrika yangını! Alevlerin büyümesi önlendi

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:21
Kahramanmaraş&#039;ta fabrika yangını! Alevlerin büyümesi önlendi

Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangının büyümesi önlendi.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler hemen olay yerine geldi.

Kahramanmaraş'ta fabrika yangını! Alevlerin büyümesi önlendi - 1. Resim

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Tekstil fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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