Kahramanmaraş'ta fabrika yangını! Alevlerin büyümesi önlendi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Ocak 2025 17:17 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:21
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangının büyümesi önlendi.
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler hemen olay yerine geldi.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Tekstil fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.
Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı