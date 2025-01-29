Son dakika | İstanbul Valiliği'nden 'yangın denetimi' genelgesi! Hepsi tek tek denetlenecek

29 Ocak 2025 16:25 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 16:40

Son dakika haberi: Kartalkaya yangın faciasının ardından İstanbul Valiliği düğmeye bastı. Valilik tarafından yayımlanan yangın denetimi genelgesine göre, kentteki tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmeler denetlenecek.

Kartalkaya yangın faciasında yeni görüntüler! Kahreden anlar: "Çocukları alın ne olur"

Kartalkaya yangın faciasında yeni görüntüler! Kahreden anlar: "Çocukları alın ne olur"

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Facianın ardından İstanbul Valiliği de düğmeye bastı. Yayımlanan genelgeye göre, kentte bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmeler denetlenecek.

KOMİSYON KURULACAK, TEK TEK DENETİM YAPILACAK

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), Denetlenecek Kurumun Faaliyet Alanına Göre Yetkili Kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.

Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak.

Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak.

Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.