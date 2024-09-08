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Kahramanmaraş’ta feci kaza! İki sözleşmeli er hayatını kaybetti

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:19

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli askerden acı haber geldi. Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde meydana gelen kazada iki er hayatını kaybetti. Kazaya 3 aracın karıştığı öğrenildi.

Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde bir kaza meydana geldi. Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.

KAZAYA 3 ARAÇ KARIŞTI

İddiaya göre kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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