Kahramanmaraş’ta feci kaza! İki sözleşmeli er hayatını kaybetti
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 17:19
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli askerden acı haber geldi. Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde meydana gelen kazada iki er hayatını kaybetti. Kazaya 3 aracın karıştığı öğrenildi.
Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Değirmendere mevkisinde bir kaza meydana geldi. Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sözleşmeli er hayatını kaybetti.
KAZAYA 3 ARAÇ KARIŞTI
İddiaya göre kara yolunda 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu Kayseri yönüne giden otomobildeki sözleşmeli erlerden B.P. olay yerinde, B.S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza sonrası jandarma inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı