Kahramanmaraş’ta kayalıklardan düşen çobandan acı haber!

07 Temmuz 2024 22:46 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 22:47

Kahramanmaraş’ta kırsal mahallede hayvanlarını otlatan çoban kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Sadıklı Mahallesi kırsalında meydana geldi. 18 yaşındaki Hacı Mehmet Poyraz, hayvanları otlatmak için ormanlık araziye çıktı. Kayalık bölgeden dengesini kaybedip uçuruma düşen genci çevredekiler gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma arama kurtarma timleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine güçlükle ulaştı. Ağır yaralı genç sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin arından bölgeye sevk edilen jandarma helikopterine teslim edildi.

Helikoptere alınan genç çoban kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.