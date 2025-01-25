Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! İşçilerin kaldığı konteyner alevler içinde kaldı

25 Ocak 2025 13:25 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:26

Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın sonucunda konteyner kül oldu. Diğer konteynerlere de sıçrayan alevler bir anda büyüdü. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürülürdü. Çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasar oluştu.