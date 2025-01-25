Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! İşçilerin kaldığı konteyner alevler içinde kaldı

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! İşçilerin kaldığı konteyner alevler içinde kaldı

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
25 Ocak 2025 13:25 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:26

Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın sonucunda konteyner kül oldu. Diğer konteynerlere de sıçrayan alevler bir anda büyüdü. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürülürdü. Çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasar oluştu.

Kahramanmaraş​'ta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın​ sonucunda konteyner​ kül oldu. Diğer konteynerlere de sıçrayan alevler bir anda büyüdü.

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! İşçilerin kaldığı konteyner alevler içinde kaldı - 1. Resim

Korkutan yangın, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı.

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! İşçilerin kaldığı konteyner alevler içinde kaldı - 2. Resim

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! İşçilerin kaldığı konteyner alevler içinde kaldı - 3. Resim

Diğer konteynerlere sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
kahramanmaraşkonteynerişçileryangıniliç

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...