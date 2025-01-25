Kahramanmaraş'ta korkutan yangın! İşçilerin kaldığı konteyner alevler içinde kaldı
Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın sonucunda konteyner kül oldu. Diğer konteynerlere de sıçrayan alevler bir anda büyüdü. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürülürdü. Çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasar oluştu.
Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın sonucunda konteyner kül oldu. Diğer konteynerlere de sıçrayan alevler bir anda büyüdü.
Korkutan yangın, Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaat alanındaki işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı.
Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Diğer konteynerlere sıçrayan yangın bir anda büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.