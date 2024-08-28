Kahramanmaraş'ta lunaparkta 'çekiç' dehşeti! Bir saat ters kaldılar

28 Ağustos 2024 22:06 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 22:47

Ellerinde silahla kuyumcu bastılar, kurşunları bitince bir araba dayak yediler! O anlar kamerada

Ellerinde silahla kuyumcu bastılar, kurşunları bitince bir araba dayak yediler! O anlar kamerada

Şoför otobüsten aşağı itip darp etti! "20 yıl da senin için yatarım" dedi

Şoför otobüsten aşağı itip darp etti! "20 yıl da senin için yatarım" dedi

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ndeki lunaparkta insanlar çekiç isimli oyuncakta ters asılı bir biçimde mahsur kaldı. Vatandaşları kurtarmaya itfaiye ekipleri geldi. Eğlence bir anda kabusa döndü. Korkudan bayılanlar oldu. Olay anı lunaparktakiler tarafından kaydedildi.

LUNAPARKTA TERS BEKLERKEN FENALIK GEÇİRDİLER

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme aracı merdiveni ile havada asılı kalan vatandaşları kurtardı. Beklerken korkan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi. 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.



TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.