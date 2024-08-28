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Kahramanmaraş'ta lunaparkta 'çekiç' dehşeti! Bir saat ters kaldılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 22:06 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 22:47

Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nin lunaparkında dehşet dolu dakikalar yaşandı. Çekiç isimli dönen alete binen vatandaşlar bir saat boyunca korku içinde bekledi. İçinde 50 kişinin bulunduğu aletteki dehşet anları görüntülendi.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ndeki lunaparkta insanlar çekiç isimli oyuncakta ters asılı bir biçimde mahsur kaldı. Vatandaşları kurtarmaya itfaiye ekipleri geldi. Eğlence bir anda kabusa döndü. Korkudan bayılanlar oldu. Olay anı lunaparktakiler tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta lunaparkta 'çekiç' dehşeti! Bir saat ters kaldılar - 1. Resim

LUNAPARKTA TERS BEKLERKEN FENALIK GEÇİRDİLER

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme aracı merdiveni ile havada asılı kalan vatandaşları kurtardı. Beklerken korkan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi. 5 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta lunaparkta 'çekiç' dehşeti! Bir saat ters kaldılar - 2. Resim
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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