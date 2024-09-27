Kahramanmaraş’ta PKK’ya darbe: Yaşamsal malzeme ele geçirildi!
Kahramanmaraş'ta terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemenin daha önce teröristler tarafından kullanılan mağaradan ele geçirildiği belirtildi.
Güvenlik güçlerinin teröristlerle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Eylül tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen, Kahramanmaraş Şehit J. Uzm. Çvş. İsa Özkan 2024/99 operasyonunda, terör örgütünün geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet mağara içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.
İMHA EDİLDİ
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde yaşam malzemeleri bulundu.
Malzemeler, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.
Bu haberi duyunca çok sevindim, güvenliğimiz için önemli adımlar atılıyor diye düşünüyorum