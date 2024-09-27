Kahramanmaraş’ta PKK’ya darbe: Yaşamsal malzeme ele geçirildi!

27 Eylül 2024 20:05 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 20:17

Kahramanmaraş'ta terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemenin daha önce teröristler tarafından kullanılan mağaradan ele geçirildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin teröristlerle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Kahramanmaraş’ın Nurhak​ ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma​ Komutanlığı tarafından 27 Eylül tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen, Kahramanmaraş​ Şehit J. Uzm. Çvş. İsa Özkan 2024/99 operasyonunda, terör örgütünün geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet mağara içerisinde muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan Operasyonu'nda, ilçe kırsalında teröristlerce önceden kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde yaşam malzemeleri bulundu.

Malzemeler, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalarını azim ve kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.