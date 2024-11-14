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Kahramanmaraş'ta rehine krizi! Özel harekat polisleri sevk edildi! Şoke eden detay

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 13:46 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 13:52

Kahramanmaraş'ta bir genç, ailesini eve kilitledikten sonra balkona çıkıp bağırmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye özel harekat polis ekipleri sevk edildi. Gencin ailesinin tamamının şizofreni hastası olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaşanan olayda; M.S. isimli bir genç, annesi ve anneannesini eve kilitledikten sonra balkona çıkıp bağırmaya başladı. Rehine olayının bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta rehine krizi! Özel harekat polisleri sevk edildi! Şoke eden detay - 1. Resim

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri ikna etmeye çalışsa da başarılı olamayınca, özel harekat polisi devreye girdi. Özel harekat ekipleri, itfaiye aracının yardımıyla balkondan kapıyı kırarak eve girdi ve genç kızı etkisiz hale getirdi.

Kahramanmaraş'ta rehine krizi! Özel harekat polisleri sevk edildi! Şoke eden detay - 2. Resim

AİLENİN HEPSİ ŞİZOFRENİ HASTASI ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, gencin ailesinin tamamının şizofreni hastası olduğu belirlendi. Aile bireylerinin durumu nedeniyle zor günler geçiren genç kızın, mahkeme kararıyla tedavi altına alınmasına karar verildi.

Genç, polis ekiplerince gözaltına alınarak hastaneye götürülürken, “İntihar etmek istemedim, zorla buradayım” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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