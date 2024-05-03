03 May 2024 17:15 - Güncelleme : 03 May 2024 17:24
Kahramanmaraş'ta ürküten deprem
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
Türkiye'nin bazı illerinde artçı sarsıntılar meydana geliyor. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Deprem saat 17.00'da yerin 5.9 km derinliğinde meydana geldi. Depreme ilişkin olumsuz açıklama gelmedi.
SON DEPREMLER
Elazığ'da saat 23.57'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AFAD'dan alınan ilk bilgilere göre depremin derinliği 8 km olarak kayıtlara geçti.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Depremin, 02 Mayıs 2024 tarihinde TSİ 21:23:32'de gerçekleştiği belirtilmişti.
Kaynak: tgrthaber.com