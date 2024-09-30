Kahreden detay! Kardeşiyle aynı kaderi yaşadı: Ailesinin feryatları yürekleri dağladı

30 Eylül 2024 09:19 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:27

Denizli’de 21 yaşındaki Neşe Çevik, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken araba çarptı. Ağır yaralanan genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza sonrası kahreden bir detay ortaya çıktı. Genç kızın kardeşinin de 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tokat'ta feci kaza: Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti! O anlar kamerada

Tokat'ta feci kaza: Biri çarptı, diğeri üzerinden geçti! O anlar kamerada

Denizli​'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen kazada; 21 yaşındaki Neşe Çevik, karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, İbrahim D.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle genç kız yol kenarına savruldu. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmadan önce, ilk yardım bilgisine sahip bir vatandaş Neşe Çevik’e kalp masajı yaptı ve bu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kalp masajıyla hayata döndürülen genç kız, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

AİLESİNİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Sevk edildiği hastanede tedavi altına alınan Çevik, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı haberi duyan aile üyelerinin hastane önündeki feryadı yürekleri dağladı. Genç kızın cansız bedeni Denizli Devlet Hastanesinden alınarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

KAHREDEN DETAY!

Çevik’in hayatını kaybettiği kazanın ardından kahreden bir detay ortaya çıktı. Çevik'in 23 Ağustos 2021 tarihinde 17 yaşında olan erkek kardeşi Cengiz Çevik’in de trafik kazası​ sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç kızın erkek kardeşi Cengiz Çevik’te tütün tarlasından evine gitmek için yolun karşısına geçeceği esnada minibüsün çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.