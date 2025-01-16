Kahvaltı yaparken büyük şok yaşadılar! 450 kiloluk tosun camı kırıp eve daldı

16 Ocak 2025 11:30 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:30

Burdur'da yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kesime götürülmek üzere kamyona yüklenmek istenen 450 kiloluk tosun korkup kaçınca bir evin camını kırarak salona girdi. Salonda kahvaltı yapan çocuklar büyük panik yaşadı.

Burdur​'da ilginç bir olay yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Ahmet Güner ve Sevgi Güner çiftine ait 20 aylık, yaklaşık 450 kilo ağırlığındaki tosun kesime götürülmek için ahırdan çıkarıldığı sırada kaçtı ve evin camını kırıp salona daldı.

ÇOCUKLAR KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

O sırada salonda bulunan çiftin torunları Ahmet Güner (11) ve Selin Güner (10) büyük bir şok yaşadı. Tosunun salona girmesiyle korku dolu anlar yaşayan çocuklar, hızla dışarı kaçarak kendilerini kurtardı. Komşular hızla bir araya gelerek salonda sıkışan hayvanı çıkarabilmek için yoğun çaba harcadı. Girdiği yerden dikkatlice çıkarılan tosun, daha sonra kamyona yüklendi ve kesime götürüldü. Olay sırasında kimsenin yaralanmaması büyük bir teselli oldu.

AİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaşadığı olayın şaşkınlığını hala atlatamadığını dile getiren Sevgi Güner; "Biz hayvancılık ve tarım ile uğraşıyoruz. O gün hayvanı kesime götürmek için ahırdan çıkardık. Kamyona yükleyecekken bir anda ürktü ve zıplayarak camı kırıp salona girdi. O anda üç dört kişi vardık ama ben uzakta duruyordum. O sırada salonda torunlarım kahvaltı yapıyordu. Hayvan içeriye girince onlarda hemen kaçmış. Bende mutfak tarafındaydım oradan kaçtım. Hayvan içeri girdiğinde burnu kanıyordu. İçerden nasıl çıkaralım diye düşünürken duvarı dahi kırmayı düşündüler. Daha sonra komşular da gelince girdiği camdan ön ayaklarını dışarıya doğru çıkarınca arkasından ittirip çıkardılar. Çok şükür yaralanan olmadı. Çok korktum, stres yaptım hala da etkisini atlatamadım. 20 senedir hayvan yükleriz buradan ama böyle bir şey görmemiştik ilk defa başımıza geldi" dedi.

KAHVALTI YAPAN ÇOCUKLAR O KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Tosun camdan girdiğinde salonda kahvaltı yapan kardeşlerden Ahmet Güner; “ O gün kahvaltı yaparken tosun bir anda camı kırıp içeri girince çok korktuk ve kardeşimle birlikte hemen dışarıya kaçtık” derken Selin Güner ise; “Tosunu ahırdan çıkardıktan sonra ipini bıraktıklarında tosun bir anda cama doğru koşmaya başladı ve camı kırıp salona girdi. Zaten girmesiyle bizim kaçmamız bir oldu. Ama tosun camı kırıp içeri girince çıkan gürültüden çok korktuk” ifadelerini kullandı.