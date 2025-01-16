Gebeliği takip eden görevli korkunç olayı ortaya çıkardı! Evde ölü doğan bebeği araziye gömdüler! Kan donduran detaylar

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı

16 Ocak 2025 10:49 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:50

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gebeliği takip eden sağlık görevlilerinin dikkati korkunç olayı ortaya çıkardı. Aile sağlığı merkezi çalışanlarının ihbarıyla bir bebeğin ölü doğduğu ve araziye gömüldüğü belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan 2 kişinin ifadesi kan dondurdu. Ö.T isimli şüpheli, annenin bebeği bir arkadaşının evinde doğurduğunu ve ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini itiraf etti. İşte tüm detaylar...

Kan donduran olayDenizli​'de meydana geldi. Sevindik Mahallesi'nde yaşayan 36 yaşındaki Z.Ü'nün gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının sağlık merkeze gelmemesi üzerine durumdan şüphelendi ve polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları çalışma sonucu şoke eden olayla karşılaştı. 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Anne Z.Ü'nün kasım ayında doğum yaptığı belirlendi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. ile 37 yaşındaki Ö.T'yi gözaltına aldı. KAN DONDURAN İFADELER Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi. BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ BULUNAMADI Z.Ü'nün ise susma hakkının kullandığı belirtildi. Ö.T'nin tarif ettiği arazide iş makinesiyle kazı yapıldı ancak cesede rastlanılmadı. İlgili Haberler Narin Güran cinayeti davasında Yüksel Güran ile ilgili kritik gelişme! Avukatından itiraz Yediği kumpir hayattan kopardı... Ölüm sebebi belli oldu, içinden çıkan dehşete düşürdü