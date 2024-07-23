Kaldırım taşı kalktı, motosikletli gençler yola savruldu

23 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:27

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Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Kaldırımda motosiklet ile giden iki genç kız taşın kalkması sonucu motosiklet takla atınca yere çakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken iki genç kız hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.