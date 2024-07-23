Kaldırım taşı kalktı, motosikletli gençler yola savruldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 16:21 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 16:27
Adana'da motosikletle seyir halinde olan iki genç kız, kaldırım taşının kalması sonucu yere çakıldı. Olay anı saniye saniye kaydedildi.
Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana gelen olay sosyal medyada gündem oldu. Kaldırımda motosiklet ile giden iki genç kız taşın kalkması sonucu motosiklet takla atınca yere çakıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken iki genç kız hafif şekilde yaralandı.
Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı