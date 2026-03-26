Kalp krizi ihbarı yaptı, gerçek başka çıktı! Birlikte olduğu adamı boğarak öldürdü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir evde 'kalp krizi' ihbarı alan ekipler Fesih Deneri’nin (59) cesedini buldu. Ekipler olay öncesi Deneri'nin yanında Bilge D. isimli kadının olduğunu belirledi. Kadın sorguda cinayeti itiraf etti.

'un ilçesinde 24 Mart'ta Kulaksız Mahallesi'nde gece geç saatlerde bir olay yaşandı. Olayın ihbarını alan ekipler girdiği evde Fesih Deneri’nin (59) cesedi ile karşılaştı. Ekipler yaptığı çalışmalarda maktul şahısla birlikte olayın yaşandığı saatlerde Bilge D.’nin olduğunu belirledi.

''GÜÇLENDİRİCİ İLAÇLAR ALMIŞTI''

Durum üzerine Bilge D., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Polise ihbarda bulunduğu da öğrenilen Bilge D., ifadesinde "Bir süre ilişki yaşadık. Farklı güçlendirici ilaçlardan almıştı. Daha sonra ben banyoya girdim çıktığımda hareketsiz yatıyordu. Kalp krizi geçirmiş olabilir’’ dedi. Polis ekipleri Bilge D.'yi ifadesini aldıktan sonra serbest bırakırken, ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İKİNCİ SORGUSUNDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Fesih Deneri'nin boğazında çizikler ve morluklar olduğu belirlenince Büro devreye girdi. olarak kayda geçen olayla ilgili çalışma yapan ekipler Bilge D.'yi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bilge D., sorguya alındı. Cinayet Büro Amirliği’nde ilk önce suçlamaları kabul etmeyen Bilge D. daha cinayeti itiraf etti. Bilge D., ölen kişiyle birlikte olduklarını söyleyerek "Bir süredir gönül ilişkisi yaşıyoruz. Kendisinin iş yerine gidip harçlık alırım. Olay günü eve gittik. Birkaç farklı hap aldı. Sonra ilişki yaşadık. Bir süre sonra tartıştık. Bana tokat attı. Bende ona tokat atınca yere düştü. Bayıldı zannettim bir anda uyanıp tekrar beni boğmaya çalıştı. Ben de onu boğdum’’ dedi. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Bilge D. adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
"Yan bakma" kavgasında cinayet! İstanbul'da kan donduran olay
