Kamyonun freni patladı, 6 aracı hurdaya çevirdi: Ölümden saniyelerle kurtuldu

08 Ağustos 2024 09:06 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:12

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde yaşanan olayda; ağır tonajlı bir kamyon trafikte ilerlerken aniden freninin patlaması sonucu kontrolünü kaybetti.

Freni patlayan kamyon, yokuş aşağı hızla ilerleyerek park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Kamyonun yarattığı dehşet anları ve kaldırımda yürüyen bir vatandaşın saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAMYONLAR ÇOK HIZLI GEÇİYOR"

Kamyonun dehşet saçtığı kazaya şahit olan Mahmut Altındağ isimli vatandaş, "Burada çok büyük bir kaza oldu. Buradan geçerken çok hızlı geçiyorlar. Allah'tan kazada ölen ve yaralanan olmadı. Ne olduğunu anlamadık. Büyük bir ses geldi. Hemen gidip baktık. Kamyon arkadan 2 araca vurdu. Biz burada otururken gerçekten korkuyoruz. Freni patlayan kamyon yaklaşık 5 ila 6 araca çarptı. Araçlara çarparak durabildi. Allah'tan ölen olmadı ama böyle devam ederse olacak. İşimden dolayı gün boyu oturuyorum. Araçlar çok hızlı geçiyor, bilhassa bu kamyonlar çok hızlı geçiyorlar" ifadelerini kullandı.