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Yozgat'ta kan donduran vahşet! 4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe attı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Ocak 2025 16:05 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:14
Yozgat&#039;ta kan donduran vahşet! 4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe attı

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. 4 yaşındaki oğlunu öldüren anne, çocuğun cansız bedenini çöplüğe attığını itiraf etti. Yapılan aramalarda cansız bedene ulaşılamadı.

Yozgat​'ın Boğazlıyan'da yaşayan 34 yaşındaki M.S. isimli kadın​, 11 Ocak'ta eski eşinden dünyaya gelen 4 yaşındaki oğlu E.Ç'nin kayıp olduğu ihbarında bulundu. Ekiplerin yaptığı aramalarda çocuktan bir haber alınamazken, annenin çelişkili ifadeleri dikkat çekti. 

CESET HENÜZ BULUNAMADI 

Anne, sorgusunda oğlunu Temmuz 2024'te boğarak öldürüp ilçedeki çöplüğe attığını itiraf etti. Gözaltına alınan M.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet ekipleri, kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. Ceset bulunamayınca aramaya son verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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