Kanada Büyükelçiliği'ne yeni atama

03 Temmuz 2024 03:56 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 03:58

2024 İBB Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un yeni görevi belli oldu! Resmi Gazete atama kararlarına göre Mehmet Özhakesi'den boşalan koltuğa Kurum geldi

2024 İBB Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un yeni görevi belli oldu! Resmi Gazete atama kararlarına göre Mehmet Özhakesi'den boşalan koltuğa Kurum geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kanada nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can Dizdar atandı.

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Can Dizdar, en son Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

CAN DİZDAR KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan Can Dizdar, lisansüstü eğitimini Avrupa Koleji'nde tamamladıktan sonra, 2004'te Londra İngiltere Kraliyet Savunma Koleji'nde bir yıl eğitim aldı. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Dizdar, yurtdışında Helsinki, Abu Dabi ve Londra büyükelçiliklerinde ve New York'ta Türkiye Daimi Temsilciliği'nde görev yapmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyerinde Siyaset Planlama Daire Başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Can Dizdar, Birleşmiş Milletler Sekreteryası Siyasi İşler Bölümü'nde Kıdemli Siyasi Memur olarak da görev almıştır. Orta Doğu Genel Müdürlüğü gibi kritik pozisyonlarda bulunan Dizdar, Türkiye'nin Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde Büyükelçisi olarak da görev yapmıştır.

Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye'yi temsil eden Can Dizdar, Cenevre Suriye barış görüşmeleri gibi önemli diplomatik temaslarda Türkiye'yi başarıyla temsil etmiştir. Ayrıca, Türkiye ile İsrail arasındaki yakınlaşma sürecinde büyükelçi olarak adı geçmiştir. Demet Dizdar ile evli olan Can Dizdar, bir çocuk babasıdır.