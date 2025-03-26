Kanada'daki İmamoğlu protestosuna katılanların pasaportuna el mi kondu? DDM'den açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ve dezenformasyon sürecinin sonu gelmiyor. İletişim Başkanlığı, yalan haberleri bir bir çürütüyor. Son olarak İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Kanada’da Türkiye Büyükelçiliği, protestolara katılan bir gencin pasaportuna el koydu” iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanlış yönlendirenlerin maskesini bir bir düşürüyor. Son olarak bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Kanada’da Türkiye Büyükelçiliği, protestolara katılan bir gencin pasaportuna el koydu” iddiası doğru olmadığı açıklandı.

'KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

DDM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ottava’daki Türkiye Büyükelçiliği ve/veya Kanada’daki Türkiye Başkonsoloslukları tarafından herhangi bir vatandaşın pasaportunun alınması kesinlikle söz konusu değildir.



'MESNETSİZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Ayrıca, Kanada'daki Türkiye Büyükelçiliği ya da Başkonsoloslukları önünde herhangi bir gösteri de gerçekleşmemiştir.

Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklar önünde protestolara katılanların kayda alınması, daha sonra bir gencin belge eksikliği sebebiyle çağırılması veya vatandaşların telefonla aranıp taciz edilmeleri iddiaları da tamamen asılsızdır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."