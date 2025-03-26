Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Kanada'daki İmamoğlu protestosuna katılanların pasaportuna el mi kondu? DDM'den açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ve dezenformasyon sürecinin sonu gelmiyor. İletişim Başkanlığı, yalan haberleri bir bir çürütüyor. Son olarak İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Kanada’da Türkiye Büyükelçiliği, protestolara katılan bir gencin pasaportuna el koydu” iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kanada'daki İmamoğlu protestosuna katılanların pasaportuna el mi kondu? DDM'den açıklama geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 16:39

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu yanlış yönlendirenlerin maskesini bir bir düşürüyor. Son olarak bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Kanada’da Türkiye Büyükelçiliği, protestolara katılan bir gencin pasaportuna el koydu” iddiası doğru olmadığı açıklandı.

'KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

DDM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ottava’daki Türkiye Büyükelçiliği ve/veya Kanada’daki Türkiye Başkonsoloslukları tarafından herhangi bir vatandaşın pasaportunun alınması kesinlikle söz konusu değildir.

'MESNETSİZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ'

Ayrıca, Kanada'daki Türkiye Büyükelçiliği ya da Başkonsoloslukları önünde herhangi bir gösteri de gerçekleşmemiştir.

Büyükelçilik ya da Başkonsolosluklar önünde protestolara katılanların kayda alınması, daha sonra bir gencin belge eksikliği sebebiyle çağırılması veya vatandaşların telefonla aranıp taciz edilmeleri iddiaları da tamamen asılsızdır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel'in tutuklanan şüphelilerle ilgili iddiasına başsavcılıktan yalanlama
Aile destek ödemeleri sonlandırıldı mı? İddialar gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
AK Parti, Muharrem İnce için imza mı topluyor? Sosyal medyada gündem olan iddialara yalanlama geldi

Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu neden hapse girdi?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 4 Kasım 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası ile dava açıldı. 14 Aralık 2022'de mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verdiğini açıkladı.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.