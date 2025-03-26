Özgür Özel'in tutuklanan şüphelilerle ilgili iddiasına başsavcılıktan yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşmasında dile getirdiği tutuklanan şüphelilerin cezaevlerinde yer kalmadığı için emniyette bekletildiği iddiasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi.

Özel "Gözaltına alınan gazeteciler, adliyeden Vatan emniyete geri götürdüler çünkü İstanbul hapishanelerinde yerleştirecek yer kalmadı. Yarın civar illere gönderilmek için planlar yapılıyor. Öğrencileri ve gazetecileri içeri ata ata hapiste yer kalmamış." sözleriyle iddiasını ortaya atmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarındaki, yaşanan toplumsal olaylarda gözaltına alınıp tutuklanan şahıslarla ilgili olarak ceza infaz kurumlarında yer kalmadığı, tutuklananların emniyet birimlerinde bekletildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1904652721967546481