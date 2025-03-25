İBB'nin Şehzade Camii restorasyonu için Cumhurbaşkanlığı'ndan onay beklediği iddiası yalanlandı!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşıma giren "İBB'nin Şehzade Camii için yaptığı kalıcı restorasyon talebinin yıllardır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, İstanbul Fatih’te bulunan tarihi Şehzade Camii’nin restorasyonu için İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’ne herhangi bir izin ya da muvafakat talebi iletilmedi.

'RESTORASYON SÜRECİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİTTİR'

Söz konusu cami için 3 Şubat 2015 tarihinde, Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin hazırlanması kapsamında İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından İBB’ye muvafakat verildiği belirtildi. Projenin, 11 Nisan 2019 tarihli ve 3937 sayılı Koruma Kurulu kararıyla onaylanmış olup, müelliflik haklarının da İBB’ye ait olduğu kaydedildi.

Ayrıca, restorasyon projelerine dair süreçlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü de hatırlatıldı.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İBB'nin Şehzade Camii için kalıcı restorasyon talebinin yıllardır Cumhurbaşkanlığı'nda bekletildiği ortaya çıktı." iddiası doğru değildir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, İstanbul Fatih ilçesi, Şehzade Camii restorasyonunun yapılmasına yönelik, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden izin ya da muvafakat talebinde bulunulmamıştır. 950 Ada 2 parselde bulunan Şehzade Camiine ilişkin 3 Şubat 2015 tarihinde, Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon projelerinin çizdirilmesi hususunda, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünce İBB'ye muvafakat verilmiştir.

Koruma Kurulunun 11.04.2019 tarih ve 3937 sayılı kararı ile projeler onaylanmış olup, müelliflik hakları İBB'de bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin kalıcı restorasyon talebinin Cumhurbaşkanlığı'nda bekletilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Ülkemizde kültür varlıklarına ilişkin iş ve işlemler Cumhurbaşkanlığınca değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

https://x.com/dmmiletisim/status/1904532603115307062