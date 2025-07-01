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Kanal İstanbul güzergahına konut mu yapılacak?

İletişim Başkanlığı, yalan haberleri bir bir ifşa etmeyi sürdürüyor. Son olarak bazı basın yayın organlarında "Kanal İstanbul güzergahındaki bölgenin imara açıldığı ve lüks konut inşa edileceği" yönünde iddialar yer aldı. Gerçeği yansıtmayan iddialarla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

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Kanal İstanbul güzergahına konut mu yapılacak?
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 15:11

Sözcü ve Halk TV'de, "Sazlıdere Barajı kıyısındaki konutların yapımı deprem müteahhitlerine verildi. Geciken hakediş İstanbul’un rantıyla ödendi. Onlar yapacak Nakkaş Otoyolu müşteri kapacak" iddialarının yer aldığı haber kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Gerçeği yansıtmayan iddialarla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

'TAMAMEN ASILSIZDIR'

İşte o açıklama:

Bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Nakkaş Otoyolu inşaatını ziyaretinin ardından Kanal İstanbul güzergahındaki bölgenin imara açıldığı ve lüks konut inşa edileceği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Nakkaş Otoyolu ziyareti 27 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşmişken, iddia konusu projenin ihaleleri ziyaretten çok daha önce, 16 Aralık 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında açık ihale yöntemiyle şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır.

'KÖTÜ NİYETLİ BİR ALGI ÇALIŞMASI'

Söz konusu projedeki konutlar, iddia edilenin aksine lüks konut değil, tamamen sosyal konut niteliğindedir. Bahsi geçen konut projesinin Kanal İstanbul projesiyle de hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu konutlar, TOKİ tarafından deprem riskiyle yaşayan dar gelirli vatandaşlarımız için inşa edilmektedir.

Bu proje, TOKİ tarafından yürütülen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 250 bin konutluk projenin İstanbul ayağını oluşturmaktadır. Projenin, Kanal İstanbul ile ilişkilendirilmesi ve kasıtlı olarak manipüle edilmesi kötü niyetli bir algı çalışmasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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ETİKETLER
#dezenformasyon
#dezinformasyon
#toki
#Nakkaş Otoyolu
#Kanal İstanbul
#Sosyal Konutlar
#Kamuoyunun Dikkatine
#Gündem
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