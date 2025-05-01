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 | Emir Yücel

Kanal İstanbul projesi hakkında çok net açıklama! 'İtibar etmeyin'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin açıklamalarının çeliştiği yönündeki iddialar, resmi bir açıklamayla yalanlandı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; Her iki bakanın da projeden vazgeçilmediğini, ancak şu anda gündemde olmadığını vurguladığı belirtilerek, ortaya atılan iddiaların manipülasyon olduğu ifade edildi.

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Kanal İstanbul projesi hakkında çok net açıklama! 'İtibar etmeyin'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 16:17
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 16:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin açıklamalarının çeliştiği yönündeki çıkan haberlere ve iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlama geldi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, "Kanal İstanbul Projesi hakkındaki açıklamalarının birbiri ile çeliştiği" yönündeki iddialar doğru değildir.

Kanal İstanbul projesi hakkında çok net açıklama! 'İtibar etmeyin'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul yapılacak mı?" sorusuna, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda, gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır." şeklinde cevap vermiştir.

Kanal İstanbul projesi hakkında çok net açıklama! 'İtibar etmeyin'

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, "Kanal İstanbul Projesinden vazgeçildiğine" dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bakan Kurum, gündemin şu anda bu olmadığını, gereksiz bir şekilde polemiklere malzeme edildiğini vurgulamıştır. Bakan Uraloğlu da Kanal İstanbul sorusuna şu şekilde cevap vermiştir: "...Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız."

Kanal İstanbul projesi hakkında çok net açıklama! 'İtibar etmeyin'

"MANİPÜLE AMAÇLI KAMPANYALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!"

İki açıklamada da Kanal İstanbul'un gündeme getirilmesi, "meseleleri başka alanlara çekme çabası" olarak değerlendirilmiş, şu anda gündemin bu olmadığı" vurgulanmıştır. Açıklamaların birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar manipülasyondur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik kampanyalara itibar etmeyiniz.

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