Kandilli açıkladı: Türkiye'de tsunami riski var mı?

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye saatiyle 02.25’te meydana gelen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Büyük depremin ardından Japonya, Pasifik Adaları, Hawaii ve Alaska kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı. Rusya'da Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kalırken, birçok kenti tsunami korkusu sardı.

"TSUNAMİ RSİKİ YOK"

Kandilli Rasathanesi de sosyal medyada yaptığı açıklamada yaşanan depremin ardından Türkiye'nin risk altında olup olmadığına dair sorulara noktayı koydu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mw 8.8 Kamçatka, Rusya Federasyonu Depremi Kamuoyu Bilgilendirmesi;

* 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 02:24 TSİ'de, Rusya'nın Kamçatka yarımadası güney doğu açıklarında Mw 8.8 büyüklüğünde, sığ odaklı ve ters faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kuril-Kamçatka dalma-batma zonu üzerinde, yaklaşık 20.7 km derinlikte gerçekleşmiştir.

* UNESCO-IOC ICG/PTWS Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tarafından; özellikle Rusya Fedarasyonu, Japonya, Hawaii ve birçok Pasifik ülkesinde tsunami uyarısı verilmiştir.

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Japonya kıyılarında 30-50 cm, açık denizde 90 cm, Hawaii'de 1.5 -1.7 m civarına kadar tsunami dalgaları gözlemlenmiştir.

* İlgili tsunami servis sağlayıcılar tarafından tsunami tehlikesinin sona erdiği bildirilinceye dek izleme ve bilgilendirme mesajları yayımlanmaya devam edilecektir.

* KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, bu olayı uluslararası sistemlerle eşgüdüm içinde yakından takip etmektedir.

* Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır.