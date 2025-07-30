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 | Özge Sönmez

Kandilli açıkladı: Türkiye'de tsunami riski var mı?

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Türkiye'deki tsunami riski değerlendirildi.

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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:43

'nın doğusunda Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde meydana geldi. Türkiye saatiyle 02.25’te meydana gelen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. Büyük depremin ardından , Pasifik Adaları, Hawaii ve kıyıları için yapıldı. Rusya'da Severo-Kurilsk kentinin bir kısmı sular altında kalırken, birçok kenti tsunami korkusu sardı.

Kandilli açıkladı: Türkiye'de tsunami riski var mı?

"TSUNAMİ RSİKİ YOK"

Kandilli Rasathanesi de sosyal medyada yaptığı açıklamada yaşanan depremin ardından Türkiye'nin risk altında olup olmadığına dair sorulara noktayı koydu.

Kandilli açıkladı: Türkiye'de tsunami riski var mı?

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Mw 8.8 Kamçatka, Rusya Federasyonu Depremi Kamuoyu Bilgilendirmesi;
* 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 02:24 TSİ'de, Rusya'nın Kamçatka yarımadası güney doğu açıklarında Mw 8.8 büyüklüğünde, sığ odaklı ve ters faylanma özellikli bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kuril-Kamçatka dalma-batma zonu üzerinde, yaklaşık 20.7 km derinlikte gerçekleşmiştir.
* UNESCO-IOC ICG/PTWS Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi (PTWC) tarafından; özellikle Rusya Fedarasyonu, Japonya, Hawaii ve birçok Pasifik ülkesinde tsunami uyarısı verilmiştir.
*
Japonya kıyılarında 30-50 cm, açık denizde 90 cm, Hawaii'de 1.5 -1.7 m civarına kadar tsunami dalgaları gözlemlenmiştir.
* İlgili tsunami servis sağlayıcılar tarafından tsunami tehlikesinin sona erdiği bildirilinceye dek izleme ve bilgilendirme mesajları yayımlanmaya devam edilecektir.
* KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, bu olayı uluslararası sistemlerle eşgüdüm içinde yakından takip etmektedir.
* Bu depremle ilgili olarak ülkemiz kıyıları için tsunami riski bulunmamaktadır.

Kandilli açıkladı: Türkiye'de tsunami riski var mı?
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ETİKETLER
#japonya
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#Gündem
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