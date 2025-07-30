Çöp kamyonun altında kaldı, hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada

Dün akşam saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi 363. Sokak’ta meydana gelen kazada, sokakta ilerleyen çöp kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle Yusuf D. isimli çocuğa çarpmış, çarpmanın etkisiyle çocuk aracın altında kalmıştı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ise, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yapmış, incelemenin ardından Yusuf D.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, çöp kamyonunun sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Olay gününe ait yeni görüntüler ortaya çıktı.