Kandilli beklenen Marmara depremi için düğmeye bastı! Fay hareketlerine ve deniz dibine yakın mercek

27 Eylül 2024 13:59 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 14:17

Marmara Bölgesi'nde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde 7.0 ve üzeri büyüklüğünde deprem bekleniyor. Marmara'da deprem performansı düşük binaların hazırlıklı hale getirilmesi öneriliyor. Uzmanlar teknolojiyi kullanarak fay hattındaki gelişmeleri takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün Marmara Denizi tabanında 10 ay boyunca veri kaydeden deniz dibi sismometrelerin verilerini inceledi. İşte detaylar...

Türkiye'de çeşitli illerde zaman zaman artçı depremler meydana geliyor. Marmara Bölgesi'nde 7.0 büyüklüğünde bir deprem​ bekleniyor. Uzmanlar İstanbul​ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ndeki şehirlere büyük deprem için uyarılarda bulunuyor. Marmara Bölgesi'ndeki deprem performansı düşük binaların bir an önce hazırlıklı hale getirilmesi öneriliyor. Marmara'da fayın denizde olması bilim adamları arasında da görüşleri çeşitlendiriyor.

DEPREME İLİŞKİN SİSMİK VERİLER TOPLANDI

Kandilli Rasathanesi​ deprem araştırmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Japon bilim insanları ile yaptığı işbirliği kapsamında Marmara Denizi'nin tabanına yerleştirilen 8 deniz dibi sismometresi (OBS) ile 10 ay boyunca sismik veri topladı.

Bu doğrultuda Marmara Denizi'nin 145 metre ila 1269 metre arasında değişen derinliklerinden veri toplayan sismometreler, TÜBİTAK Marmara Gemisi aracılığıyla toplanarak bir araya getirildi.

DEPREM ANALİZİ YAPILIYOR

Rasathane, deniz altı sismometrelerinden elde ettiği verilerle Marmara Denizi içindeki fay​ hattının özellikle İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerinin analizine başladı. Analiz sonucunda bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanıyor.

"ARAŞTIRMALARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını ilgilendiren Marmara Bölgesi'nden deniz altı sismometreleriyle veri alabilmenin gururunu yaşadıklarını kaydederek, "Dünyada çeşitli örnekleri olan ancak ülkemizde yaygın olmayan deniz çalışmalarını Marmara Denizi tabanında gerçekleştiriyoruz. Enstitü olarak, sismik aktivite potansiyelinin yüksek olduğu Marmara Bölgesi'nin deprem riskini daha iyi anlamak için araştırmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.