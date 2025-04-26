Kandilli’den İstanbul depremi açıklaması! Artçı sarsıntılar 500'e yaklaştı

İstanbul'da Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem büyük bir paniğe neden oldu. Kandilli Rasathanesi'nde depremle ilgili yeni bir açıklama geldi. Artçı sarsıntıların sayısının 450'yi geçtiği bildirildi. Ayrıca Kandilli'nin yayınladığı deprem raporunda da çarpıcı veriler dikkat çekti. İşte detaylar...

İstanbul 23 Nisan günü Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Büyük paniğe neden olan depremin ardından 400'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Şiddetli sarsıntılarla birlikte "Büyük İstanbul depremi" gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıktı.

KANDİLLİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Büyük İstanbul depremiyle ilgili birçok uzman değerlendirmede bulunurken Kandilli Rasathanesi'nden son depremle ilgili yeni bir açıklama geldi.

SİSMİK AKTİVİTELER HASSASİYETLE İZLENİYOR

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından iki tane 5,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı gerçekleştiği aktarılan açıklamada, sismik aktiviteler KRDAE tarafından hassasiyetle izlendiği bildirildi.

455 ARTÇI DEPREM OLDU

Ayrıca açıklamada, Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 455 adet artçı sarsıntı tespit edildiği aktarıldı.



İKİ ANA ARTÇI DEPREM OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, "Marmara Denizi Depremi Bilgilendirme Notu" başlıklı bir rapor yayımladı.

Raporda, 23 Nisan'dan bugüne kadar (26 Nisan) 445 artçı sarsıntı meydana geldiğini, ilk ana depremin ardından 5.2 büyüklüğünde iki ana artçı depremin olduğu belirtildi.



15-20 KİLOMETRELİK ALANDA YOĞUNLAŞTI

Raporda artçı depremlerin genellikle Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti arasında, 15-20 kilometrelik bir alanda yoğunlaştığı vurgulandı.



ARTÇI SARSINTILAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini belirtti ve yurttaşların riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri konusunda uyardı.

https://x.com/ScienceOzel/status/1916081033331552286