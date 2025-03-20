'Kandıra Cezaevi'nde İmamoğlu'na yer açıldı' iddiasına yalanlama!

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı." iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

'RUTİN UYGULAMA' DENİLDİ!

Merkez tarafından yapılan açıklamada, Ceza İnfaz Kurumları arasında dönemsel olarak hükümlü ve tutuklu nakillerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu nakillerin, mahpus sayısını dengelemek amacıyla rutin şekilde yapıldığı ifade edildi. Son dönemde Kandıra Cezaevi’nden yapılan nakillerin de bu rutin uygulamanın bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, “Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1902776351574106584