Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Mutluhan Yıldız

'Kandıra Cezaevi'nde İmamoğlu'na yer açıldı' iddiasına yalanlama!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen ve gözaltına alınmasıyla devam eden soruşturmayla ilgili çıkan "İmamoğlu gözaltına alınmadan önce Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı" iddiasına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Kandıra Cezaevi'nde İmamoğlu'na yer açıldı' iddiasına yalanlama!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 23:00

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmadan önce hazırlık yapıldı, Kocaeli'nde bulunan Kandıra Cezaevi'nde 100 kişilik yer açıldı." iddiası, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

'RUTİN UYGULAMA' DENİLDİ!

Merkez tarafından yapılan açıklamada, Ceza İnfaz Kurumları arasında dönemsel olarak hükümlü ve tutuklu nakillerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Bu nakillerin, mahpus sayısını dengelemek amacıyla rutin şekilde yapıldığı ifade edildi. Son dönemde Kandıra Cezaevi’nden yapılan nakillerin de bu rutin uygulamanın bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, “Kocaeli ili Kandıra Kampüsündeki Ceza İnfaz Kurumundan yapılan nakiller de bu periyotlarla yapılan rutin nakillerdir. Bu nakiller dönem ve periyot içinde benzer ve yakın sayılarda olup iddia edildiği gibi son dönemde nakledilen mahpus sayısında dikkat çekici şekilde bir artış olmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına asılsız iddialara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1902776351574106584

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu tutuklanıyor mu? İBB Başkanı ve beraberindeki ekip Savcı karşısına çıkıyor
Ankara'da CHP için kritik zirve! Özel, Yavaş ve İmamoğlu bir araya gelecek
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#dezenformasyon
#dezinformasyon
#yalan
#Kandıra Cezaevi
#Ceza İnfaz Kurumları
#Siyasi Haber
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.