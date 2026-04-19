Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kanser tedavisinde bir ilk: CAR-T merkezi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Özellikle lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserlerinde kullanılan CAR-T hücre tedavisinin yerli üretimine ilişkin hayata geçirilen CAR-T merkeziyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapıldı.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 21:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirilen İleri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde kurulan Akdeniz Üniversitesi Car-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi'nin sunumu için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Rektör Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'de ilk kez Akdeniz Üniversitesi'nde hayata geçirilen CAR-T merkezi ile ilgili bilgi vererek, destekleri için teşekkür etti.

CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi, Türkiye'de üniversite temelli olarak kurulan ilk CAR-T altyapısı olma özelliğini taşıyor.
Merkezde özellikle lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserleri için CAR-T hücre tedavisinin yerli üretimi ve klinik uygulamasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor.
CAR-T tedavisi, hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin yeniden programlanarak kanser hücrelerini hedef almasını sağlıyor.
Önümüzdeki dönemde beyin kanseri başta olmak üzere farklı solid tümörlerde de CAR-T benzeri hücresel tedavilerin kullanılabilmesi için bilimsel çalışmalar yapılacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEKLERİYLE HAYATA GEÇTİ


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için bulunduğu Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan'ı kabul etti. Görüşmede Akdeniz Üniversitesi'nin sağlık alanında yürüttüğü projeler ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirilen İleri Sağlık Araştırma Merkezi bünyesindeki CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi hakkında bilgi verildi. Akdeniz Üniversitesi'nin son dönemde attığı en stratejik adımlardan biri olarak öne çıkan merkezde özellikle lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserlerinde kullanılan CAR-T hücre tedavisinin yerli üretimi ve klinik uygulamasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor. Akdeniz Üniversitesi'nde kurulan CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi, Türkiye'de üniversite temelli olarak hayata geçirilen ilk CAR-T altyapısı olma özelliği taşıyor.
Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı açıklamada göreve geldikleri ilk dönemde transplantasyon ve kanser alanındaki planlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattıklarını, Erdoğan'ın da bu projeye destek verdiğini belirtti. Prof. Dr. Özkan, CAR-T merkezinin bulunduğu binanın da Cumhurbaşkanı'nın destek verdiği projenin binası olduğunu ifade etti. Rektör Özkan, CAR-T yönteminin özellikle tedavileri başarısız olmuş hastalar için yeni bir seçenek sunduğunu, yöntemin dünyada sınırlı merkezlerde kullanıldığını ve Türkiye'nin Akdeniz Üniversitesi ile bu alanda önemli bir eşiği geçtiğini söyledi.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ DÖNEM

CAR-T tedavisinin hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin laboratuvar ortamında yeniden programlanarak kanser hücrelerini hedef alacak şekilde güçlendirilmesine dayandığını söyleyen Rektör Özkan, bu yöntemin özellikle dirençli ve nükseden kan kanserlerinde yüksek başarı oranlarıyla dikkat çektiğini, yüzde 95'e varan sonuçlardan söz edildiğini belirtti. Rektör Özkan, bu altyapının yalnızca bugünün hastaları için değil, Türkiye'nin sağlıkta ileri biyoteknoloji kapasitesi açısından da yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı.

CAR-T MERKEZİYLE TÜRKİYE'DE BİR İLK

Bu teknolojiyi yalnızca mevcut kullanım alanlarıyla sınırlı tutmayacaklarını ifade eden Rektör Özkan, "Öncelik lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserlerinde olsa da önümüzdeki dönemde beyin kanseri başta olmak üzere farklı solid tümörlerde de CAR-T benzeri hücresel tedavilerin kullanılabilmesi için bilimsel çalışmalar yürütülecek" diye konuştu.
Mevcut tedavi yöntemlerinin yanı sıra geleceğin kanser tedavilerine yön vermeyi hedefleyen Akdeniz Üniversitesi bu merkezle Türkiye'de bir ilki hayata geçirirken, ileri tedavi teknolojilerinde yeni bir bilimsel atılımın da zeminini oluşturuyor.

