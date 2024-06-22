Kapadokya'da faciadan dönüldü! Balon peribacalarının arasına sıkıştı

22 Haziran 2024 10:33 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 10:40

Turizm merkezi Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü. Sabah Çavuşin köyünden havalanan sıcak hava balonlarından biri, Göreme beldesinde bulunan Aşk Vadisi'ne geldiğinde ters rüzgara kapıldı.

Balon pilotu Caner Uzun, tehlikeyi fark ederek acil iniş kararı aldı.

Alçak irtifada uçan sıcak hava balonunu inişe hazırlayan Uzun, peribacaları arasına acil iniş yaptığı sırada balon peribacaları arasına sıkıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Balondaki tamamı yabancı olan 20 turist ve balon pilotu, güvenli bir şekilde merdivenle tahliye edildi.

PİLOT BİZE GÜVEN VERDİ



Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20 sularında kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladıktan sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık.

O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti, şu anda turlarına devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

Balonda bulunan Portekizli turist Rosa Silva Mesquita da, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi" dedi.