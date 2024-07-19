Kapadokya’daki balon turlarına rüzgar engeli! Hafta sonu yeniden düzenlenecek
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Temmuz 2024 09:42 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:47
Kapadokya'yı gökyüzünden izlenmesine olanak sunan sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle yapılamadı.
Kapadokya’da gün doğumu sırasında havalanarak peribacalarının üzerinde süzülen sıcak hava balonlarının uçuşu, olumsuz hava koşulu dolayısıyla bugün için iptal edildi.
TURLAR HAFTA SONU YENİDEN DÜZENLENECEK
Balon turlarının rüzgarın etkisini yitirmesinin ardından hafta sonundan itibaren yeniden düzenlenmesi bekleniyor.
Bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı